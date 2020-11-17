Легкоатлетка Семеня обратится в ЕСПЧ в связи с недопуском спортсменок с повышенным уровнем тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

По словам адвоката Семени Грега Нотта, которые передаёт L'Equipe, обращение в ЕСПЧ будет направлено в ближайшее время.

«Мы по-прежнему надеемся, что World Athletics осознает свою ошибку и отменит правила, ограничивающие шансы Семени на участие в соревнованиях», — добавил адвокат.

С мая 2019 года вступили в силу новые правила по допуску легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови к соревнованиям по бегу. Семеня попыталась опротестовать новые правила в Спортивном арбитражном суде (CAS), но её иск был отклонён.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене в удовлетворении иска к World Athletics.