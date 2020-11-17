Глава WADA высказался о принятии в США закона Родченкова

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал принятие в США антидопингового закона, названного именем информатора Григория Родченкова.

«Мы присоединяемся к другим заинтересованным сторонам во всём мире, чтобы задаться вопросом, почему из данного акта, который претендует на защиту спортсменов и юрисдикция которого распространяется за рубежом, исключены чрезвычайно популярные и влиятельные профессиональные и студенческие лиги. Почти полмиллиона спортсменов соревнуются в американских студенческих видах спорта, ещё тысячи — в профессиональных лигах, и эти лиги сначала были включены в закон, но впоследствии их оттуда убрали без объяснения причин. Почему те, кто окружает спортсменов в этих ассоциациях и лигах, теперь освобождены от действия этого закона? Если он недостаточно хорош для американского спорта, то почему он навязывается остальному миру?» — приводит слова Баньки пресс-служба WADA.

Он отметил, что WADA будет стремиться работать с американскими властями над его реализацией, несмотря на то что закон был принят без консультаций с международными антидопинговыми партнёрами.

«Это будет делаться, чтобы гарантировать, что глобальная антидопинговая система, которая развивалась в течение 20 лет в тесном сотрудничестве с США, не была разрушена, что расследовательский потенциал WADA не будет уменьшен и что негативное влияние этого закона будет сведено к минимуму», — подытожил глава WADA.

Ранее сообщалось, что в WADA обеспокоены принятием в США закона Родченкова.