СМИ: Задержанный за потасовку с Харитоновым Яндиев будет отпущен под подписку о невыезде

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, который был задержан за потасовку с представителем Bellator Сергеем Харитоновым, будет отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
СМИ: Задержанный за потасовку с Харитоновым Яндиев будет отпущен под подписку о невыезде
  • ©adam_yandiev_boroda
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Как сообщает Пятый канал, Яндиев не признал вину в содеянном. Также очевидцы не дали уверенных показаний, что у бойца в момент драки был кастет. Во время обысков кастет тоже найти не удалось.

Отмечается, что в данной ситуации нападение на Харитонова и его друга Руслана Абдо квалифицируется как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, не предполагающее заключения под стражу.

Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что конфликт между Яндиевым и Харитоновым не должен пройти без суда.

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