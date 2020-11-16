СМИ: Задержанный за потасовку с Харитоновым Яндиев будет отпущен под подписку о невыезде
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Как сообщает Пятый канал, Яндиев не признал вину в содеянном. Также очевидцы не дали уверенных показаний, что у бойца в момент драки был кастет. Во время обысков кастет тоже найти не удалось.
Отмечается, что в данной ситуации нападение на Харитонова и его друга Руслана Абдо квалифицируется как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, не предполагающее заключения под стражу.
Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.
Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что конфликт между Яндиевым и Харитоновым не должен пройти без суда.