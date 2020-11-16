Шлеменко о конфликте Яндиева и Харитонова: эта ситуация не должна пройти без суда

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что конфликт между бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и представителем Bellator Сергеем Харитоновым должен разрешиться в суде.

«Эта ситуация однозначно не должна пройти без суда. Два медийных человека, и явно кто-то из них в той ситуации нарушил закон. По какой статье нарушил — не мне решать, есть более компетентные люди. Если ты ведёшь себя таким образом, как поступил Адам, значит, ты готов ответить в правовом поле. Это резонансная ситуация, эта ситуация попала в тренды, она на контроле. Не ответить на это правоохранительным структурам нереально. Она не пройдёт на тормозах», — цитирует Шлеменко Sport24.

Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее Харитонов отреагировал на слова Яндиева, который назвал его лжецом.