Шлеменко о конфликте Яндиева и Харитонова: эта ситуация не должна пройти без суда

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что конфликт между бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и представителем Bellator Сергеем Харитоновым должен разрешиться в суде.
Шлеменко о конфликте Яндиева и Харитонова: эта ситуация не должна пройти без суда
  • © Icon Sports Wire
  • Gettyimages.ru

«Эта ситуация однозначно не должна пройти без суда. Два медийных человека, и явно кто-то из них в той ситуации нарушил закон. По какой статье нарушил — не мне решать, есть более компетентные люди. Если ты ведёшь себя таким образом, как поступил Адам, значит, ты готов ответить в правовом поле. Это резонансная ситуация, эта ситуация попала в тренды, она на контроле. Не ответить на это правоохранительным структурам нереально. Она не пройдёт на тормозах», — цитирует Шлеменко Sport24.

Потасовка между бойцами произошла вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее Харитонов отреагировал на слова Яндиева, который назвал его лжецом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить