Хохлов не понимает, почему на матчах Лиги наций отсутствует VAR

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что на матчах Лиги наций должна работать система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Если система видеопомощи арбитрам используется в национальных чемпионатах, то её точно стоит ввести на матчах Лиги наций. Честно, я не понимаю, почему ситуация обстоит таким образом — здесь VAR есть, а тут нет», — сказал Хохлов в разговоре с RT.

В матче Лиги наций Турция — Россия арбитр Шимон Марциняк удалил игрока гостей Андрея Семёнова, а затем назначил пенальти в ворота российской команды. Оба решения вызвали немало дискуссий среди специалистов и болельщиков.

Ранее экс-тренер «Динамо» не согласился с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России.