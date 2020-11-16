Хохлов не понимает, почему на матчах Лиги наций отсутствует VAR

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что на матчах Лиги наций должна работать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Хохлов не понимает, почему на матчах Лиги наций отсутствует VAR
  • РИА Новости

«Если система видеопомощи арбитрам используется в национальных чемпионатах, то её точно стоит ввести на матчах Лиги наций. Честно, я не понимаю, почему ситуация обстоит таким образом — здесь VAR есть, а тут нет», — сказал Хохлов в разговоре с RT.

В матче Лиги наций Турция — Россия арбитр Шимон Марциняк удалил игрока гостей Андрея Семёнова, а затем назначил пенальти в ворота российской команды. Оба решения вызвали немало дискуссий среди специалистов и болельщиков.

Ранее экс-тренер «Динамо» не согласился с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России.

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