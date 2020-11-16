Всероссийская федерация самбо выпустила третий фильм по истории развития вида спорта

Всероссийская федерация самбо (ВФС) и медиагруппа «Красный квадрат» представили третий фильм из цикла видеолекций по истории развития самбо.

Третий эпизод рассказывает о послевоенном периоде восстановления, а также о признании самбо на международной арене, сообщает пресс-служба ВФС. Фильм выходит 16 ноября 2020 года.

В третьем выпуске приняли участие: заслуженный тренер СССР и России Юрий Борисочкин, артисты театра и кино Игорь Лифанов и Игорь Петренко, а также президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Мы выпустили уже два фильма, которые были размещены на всех наших интернет-площадках. Сегодня, в день рождения самбо, выходит продолжение — третий эпизод. Выход заключительной, четвёртой серии предварительно запланирован на 18 декабря, день открытия памятника основоположникам самбо. Так мы хотим завершить этот год историческим очерком о самбо в лицах», — заявил Елисеев.

Ранее российские самбисты выиграли общекомандный зачёт на чемпионате мира.