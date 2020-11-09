Российские самбисты выиграли общекомандный зачёт на чемпионате мира

Российские самбисты завоевали четыре золотые медали в заключительный день чемпионата мира в Нови-Саде.

Победы в своих весовых категориях одержали Анастасия Валова (до 56 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг), Самвел Казарян (до 82 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг).

Александр Матайс (до 62 кг) уступил в финале и получил серебряную награду. Анастасия Филиппович (до 68 кг) стала бронзовой призёркой.

В боевом самбо победили Владимир Ламанов (до 52 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 68 кг) и Султан Алиев (до 90 кг).

С 25 медалями (17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые) сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. Второй стала Белоруссия (3-3-5), третьей — Украина (2-7-10).

Ранее сообщалось, что российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день ЧМ.