Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день ЧМ

Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо, проходящего в сербском Нови-Саде.

Об этом сообщает ТАСС.

Победителями соревнований стали Елена Бондарева (весовая категория — до 48 кг), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также золото в боевом самбо завоевал Мухтар Гамзаев (до 57 кг).



Бронзовую медаль завоевала Татьяна Зенченко (до 72 кг).

Ранее сообщалось, что турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова был перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса.