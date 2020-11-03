Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесен из-за коронавируса

Открытй Всероссийский турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова был перенесён на неопределенный срок из-за коронавируса.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Республике, запланированный на 7 и 8 ноября в Каспийске открытый Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова не состоится. Он переносится на неопределенный срок», — говорится в Instagram-аккаунте министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC.