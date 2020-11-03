Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесен из-за коронавируса

Короткая ссылка
Открытй Всероссийский турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова был перенесён на неопределенный срок из-за коронавируса.
Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесен из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Республике, запланированный на 7 и 8 ноября в Каспийске открытый Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова не состоится. Он переносится на неопределенный срок», — говорится в Instagram-аккаунте министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить