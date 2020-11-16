Украинская биатлонистка Мирошниченко получила перелом позвоночника в результате ДТП

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Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила перелом позвоночника.
Украинская биатлонистка Мирошниченко получила перелом позвоночника в результате ДТП
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Об этом сообщает «Униан». ДТП случилось в селе Токари Сумской области. 19-летняя Мирошниченко находилась на пассажирском сиденье, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. У спортсменки диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. В настоящее время биатлонистка не чувствует ног. 

Мирошниченко является многократным призёром женских чемпионатов Украины, а также прочих национальных турниров.

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