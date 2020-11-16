Черышев считает, что сборная России могла победить в матче с Турцией

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Черышев считает, что сборная России могла победить в матче с Турцией
  • Reuters

«Если честно, не ожидали, что так получится. Но это футбол. Обстоятельства сложились так, что сборная России потерпела поражение. После второго забитого турками мяча я был очень расстроен? Я допустил небольшую ошибку, которой воспользовался соперник. Конечно, подобные помарки на таком уровне совершать нельзя. Здесь тебя за них наказывают. Тем более это произошло после удаления, когда игра давалась тяжелее. Нужно делать выводы», — заявил Черышев после матча.

Он отметил, что, судя по тому, как сборной России давалась игра, команда могла вырвать победу.

«На второй тайм ребята вышли с желанием биться до конца. Все старались, и мы имели несколько моментов, которые не смогли реализовать. Очень обидно, что потерпели поражение, но теперь думаем о Сербии», — добавил хавбек.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве. Кузяев стал автором первого мяча сборной в матче.

Ранее Далер Кузяев высказал мнение, что сборная России наиграла на ничью в матче с Турцией.

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