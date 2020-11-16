Пятикратный чемпион Англии по футболу Клеменс умер в возрасте 72 лет

Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Рэй Клеменс скончался в возрасте 72 лет.

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Клеменс выступал за «Ливерпуль» с 1967 по 1981 год. Вместе с командой пять раз становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок страны и Кубок футбольной лиги, два раза — Кубок УЕФА и трижды — Кубок европейских чемпионов.

Кроме того, с 1981 по 1988 год он играл за «Тоттенхэм», а также с 1972 по 1984 год защищал цвета сборной Англии.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет.