Пятикратный чемпион Англии по футболу Клеменс умер в возрасте 72 лет
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Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Клеменс выступал за «Ливерпуль» с 1967 по 1981 год. Вместе с командой пять раз становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок страны и Кубок футбольной лиги, два раза — Кубок УЕФА и трижды — Кубок европейских чемпионов.
Кроме того, с 1981 по 1988 год он играл за «Тоттенхэм», а также с 1972 по 1984 год защищал цвета сборной Англии.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет.