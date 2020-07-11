Чемпион мира по футболу Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии по футболу Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет.

Как сообщатся на сайте «Лидса», Чарльтон скончался после продолжительной болезни.

Защитник выступал за «Лидс Юнайтед» с 1952 по 1973 год. На его счету рекордные 773 матча за клуб, в которых он забил 96 мячей. Вместе с командой он становился чемпионом Англии (1969), а также выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны. Кроме того, он дважды с командой побеждай в Кубке ярмарок.

С 1965 по 1970 год Чарльтон защищал цвета сборной Англии. В 1966 году он выиграл с национальной командой чемпионат мира, а 1968-м завоевал бронзу.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет.