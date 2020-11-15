Хацкевич рассказал, что Ананидзе может завершить карьеру из-за травмы колена

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что экс-полузащитник команды Джано Ананидзе может в скором времени завершить карьеру.

«Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который «Ротор» сейчас показывает, он подходил. После трёх-четырёх дней тренировок Ананидзе подошёл ко мне: «Тренер, у меня есть цель — вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы». Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней. Джано честно предупредил: «Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок». А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву», — приводит слова Хацкевича «Чемпионат».

Он отметил, что у них была договорённость, что либо Ананидзе через месяц возвращается и начинает играть, либо звонить и ставит в известность, что реабилитация не удалась.

«Джано очень серьёзно подошёл к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всё было чисто и открыто», — добавил специалист.

Контракт Ананидзе с «Ротором», подписанный в начале августа, был рассчитан до мая 2021 года, но был расторгнут в середине сентября. До этого последним клубом 27-летнего грузинского полузащитника был кипрский «Анортосис». Джано с 2009 по 2019 год играл за московский «Спартак», несколько раз уходя в аренду.

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