Семак сообщил, что Азмун и Дриусси занимаются индивидуально, а Малком тренируется лишь частично

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к возобновлению выступлений после международной паузы на матчи национальных сборных.
Семак сообщил, что Азмун и Дриусси занимаются индивидуально, а Малком тренируется лишь частично
  • РИА Новости

«Акценты всегда одинаковы — приводить игроков в хорошее функциональное состояние. В том числе тех, кто достаточно много пропустил. В то же время даём отдохнуть тем, кто много играл, чтобы сохранить игровой тонус на будущие матчи, которых будет много. График после паузы очень плотный», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он также рассказал о ситуации с игроками, пропустившими первую тренировку после паузы.

«Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодёжной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным. Планомерно вводим Малкома в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент он частично участвует в занятиях вместе со всеми», — добавил специалист.

Первый матч после международной паузы «Зенит» проведёт 21 ноября на выезде с грозненским «Ахматом».

Ранее появилась информация, что шантажист требовал от Дзюбы $5 млн за то, чтобы не публиковать его частное видео.

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