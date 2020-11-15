Экс-директор «Барселоны» высказался об уходе Бартомеу из клуба

Бывший директор испанской «Барселоны» Хавьер Бордас считает, что экс-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не заслужил плохого прощания с командой.

По его мнению, при Бартомеу «Барселона» выигрывала трофеи, что является главным показателем, и с ним не стоило прощаться на негативной ноте.

«Это был позор, линчевание. Клуб атаковали из-за малейших проблем, я этого не понимаю. Одной из причин для критики было то, что мы продавали дорогие сезонные абонементы, хотя это было сделано с учётом экономической ситуации в клубе. Разве это повод для критики? Теперь, когда началась пандемия, они уничтожили Бартомеу», — цитирует Бордаса Mundo Deportivo.

57-летний Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» 27 октября 2020 года. Работал он в должности с 23 января 2014 года.

Ранее экс-директор «Барселоны» поделился мнением о ситуации, когда Лионель Месси мог покинуть клуб.