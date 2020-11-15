Экс-директор «Барселоны» высказался об уходе Бартомеу из клуба

Короткая ссылка
Бывший директор испанской «Барселоны» Хавьер Бордас считает, что экс-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не заслужил плохого прощания с командой.
Экс-директор «Барселоны» высказался об уходе Бартомеу из клуба
  • Reuters

По его мнению, при Бартомеу «Барселона» выигрывала трофеи, что является главным показателем, и с ним не стоило прощаться на негативной ноте. 

«Это был позор, линчевание. Клуб атаковали из-за малейших проблем, я этого не понимаю. Одной из причин для критики было то, что мы продавали дорогие сезонные абонементы, хотя это было сделано с учётом экономической ситуации в клубе. Разве это повод для критики? Теперь, когда началась пандемия, они уничтожили Бартомеу», — цитирует Бордаса Mundo Deportivo.

57-летний Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» 27 октября 2020 года. Работал он в должности с 23 января 2014 года.

Ранее экс-директор «Барселоны» поделился мнением о ситуации, когда Лионель Месси мог покинуть клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить