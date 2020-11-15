Экс-директор «Барселоны» о желании Месси уйти: Лео тоже может ошибаться

Бывший директор испанского футбольного клуба «Барселона» Хавьер Бордас вспомнил, как нападающий Лионель Месси хотел уйти из команды.

«Он победитель по своей натуре и очень любит «Барсу». Поражение от «Баварии» со счётом 2:8 и выступления в предыдущих розыгрышах ЛЧ повлияли на него. Думаю, Месси устал и решил уйти. Как по мне, эти действия были некрасивыми и неправильными, но Месси тоже может ошибаться. К счастью, на поле он мало ошибается», — цитирует Бордаса Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложения Месси и Серхио Рамосу.