Россиянки Климова и Новолодская выиграли серебро ЧЕ по велотреку в мэдисоне

Российские спортсменки Диана Климова и Мария Новолодская заняли второе место в мэдисоне на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов