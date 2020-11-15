Россиянки Климова и Новолодская выиграли серебро ЧЕ по велотреку в мэдисоне
Российские спортсменки Диана Климова и Мария Новолодская заняли второе место в мэдисоне на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Климова и Новолодская набрали 51 очко.
Победу одержали итальянки Элиза Бальзамо и Виттория Гуаццини (52). Тройку лучших замкнули британки Лора Кенни и Элинор Баркер (38).
Ранее сообщалось, что Денис Дмитриев и Лев Гонов стали призёрами ЧЕ по велотреку.
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