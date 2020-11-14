Дмитриев и Гонов стали призёрами ЧЕ по велотреку

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Россияне Денис Дмитриев и Лев Гонов завоевали награды на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
Дмитриев и Гонов стали призёрами ЧЕ по велотреку
  • РИА Новости

Дмитриев стал серебряным призёром в Кейрине. Золото завоевал немец Максимилиан Леви. Тройку призёров замкнул грек Сотириос Бретас.

Гонов стал бронзовым призёром индивидуальной гонки с раздельным стартом, установив национальный рекорд в данной дисциплине — 4 минуты 7,720 секунды. Победу одержал португалец Иво Оливейра. Второе место занял итальянец Джонатан Милан.

Ранее сообщалось, что Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку.

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