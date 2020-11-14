Дмитриев и Гонов стали призёрами ЧЕ по велотреку
- РИА Новости
Дмитриев стал серебряным призёром в Кейрине. Золото завоевал немец Максимилиан Леви. Тройку призёров замкнул грек Сотириос Бретас.
Гонов стал бронзовым призёром индивидуальной гонки с раздельным стартом, установив национальный рекорд в данной дисциплине — 4 минуты 7,720 секунды. Победу одержал португалец Иво Оливейра. Второе место занял итальянец Джонатан Милан.
Ранее сообщалось, что Анастасия Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку.