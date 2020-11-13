Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку
- РИА Новости
В финале Войнова опередила свою соотечественницу Дарью Шмелёву, ставшую серебряным призёром соревнований. Бронзовую награду завоевала украинка Алёна Старикова.
Серебро в мужском спринте завоевал Денис Дмитриев, уступивший в финале немцу Максимилиану Леви. Бронза у литовца Василиуса Лендела.
В омниуме россиянка Мария Новолодская завоевала бронзу. Победу одержала итальянка Элиза Бальзамо. Второй стала британка Лора Кенни.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала золото на ЧЕ по велотреку.