Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку

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Россиянка Анастасия Войнова одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
Войнова завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку
  • РИА Новости

В финале Войнова опередила свою соотечественницу Дарью Шмелёву, ставшую серебряным призёром соревнований. Бронзовую награду завоевала украинка Алёна Старикова.

Серебро в мужском спринте завоевал Денис Дмитриев, уступивший в финале немцу Максимилиану Леви. Бронза у литовца Василиуса Лендела.

В омниуме россиянка Мария Новолодская завоевала бронзу. Победу одержала итальянка Элиза Бальзамо. Второй стала британка Лора Кенни.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала золото на ЧЕ по велотреку.

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