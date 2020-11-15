Яндиев прокомментировал потасовку с Харитоновым

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев пообещал в скором времени рассказать подробности потасовки с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Наберитесь немного терпения, завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца будет рассказ про наши отношения с этим персонажем. Про конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами и доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца», — сказал Яндиев в своём Instagram

38-летний экс-боец UFC повздорил с 40-летним Харитоновым вечером 13 ноября. В результате конфликта завязалась потасовка. В настоящее время Харитонов находится в больнице, ему потребуется операция. 

Ранее сообщалось, что в отношении избившего Харитонова Яндиева возбуждены два уголовных дела. 

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