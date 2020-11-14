В отношении избившего Харитонова Яндиева возбуждены два уголовных дела

На бойца Адама Яндиева заведены два уголовных дела после драк с соотечественниками Сергеем Харитоновым и Русланом Абдо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, дела заведены по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо.

Ранее сообщалось, что Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов.