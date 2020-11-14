Источник: Харитонов будет прооперирован в понедельник

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов перенесёт операцию из-за драки с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшей в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией, было решено не проводить операцию на выходных, а перенести её на понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что к понедельнику также прояснится ситуация с состоянием глаза 40-летнего бойца.

Харитонов и Адам Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов.