Источник: Харитонов будет прооперирован в понедельник

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов перенесёт операцию из-за драки с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшей в Москве.
Источник: Харитонов будет прооперирован в понедельник
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией, было решено не проводить операцию на выходных, а перенести её на понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что к понедельнику также прояснится ситуация с состоянием глаза 40-летнего бойца.

Харитонов и Адам Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить