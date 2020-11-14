Источник: Харитонов будет прооперирован в понедельник
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией, было решено не проводить операцию на выходных, а перенести её на понедельник, 16 ноября.
Отмечается, что к понедельнику также прояснится ситуация с состоянием глаза 40-летнего бойца.
Харитонов и Адам Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов.