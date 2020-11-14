Самедов считает, что состав сборной России на игру с Турцией сильно изменится

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Турции в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в мачте с Молдавией не случилось. Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжёлая игра», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что турецкая сборная набрала хороший ход, и в предстоящем матче стоит ожидать атакующей игры, какая была во втором тайме предыдущей встречи команд в Москве.

«Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру. Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесова есть варианты: хоть Фёдор Чалов, хоть Александр Соболев, хоть Антон Заболотный», — добавил Самедов.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.

Ранее Шенол Гюнеш высказал мнение, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией.