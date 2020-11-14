Гюнеш считает, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.

«Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы подняться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьёвки чемпионата мира. Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий», — заявил Гюнеш на пресс-конференции.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что защитник сборной Турции Мерт Четин покинул расположение команды.