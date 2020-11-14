Гюнеш считает, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией
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«Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы подняться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьёвки чемпионата мира. Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий», — заявил Гюнеш на пресс-конференции.
Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.
Ранее появилась информация, что защитник сборной Турции Мерт Четин покинул расположение команды.