Гюнеш считает, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией

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Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.
Гюнеш считает, что сборная России будет играть агрессивно в матче с Турцией
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы подняться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьёвки чемпионата мира. Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий», — заявил Гюнеш на пресс-конференции.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что защитник сборной Турции Мерт Четин покинул расположение команды.

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