Глава РПЛ прокомментировал информацию о введении Fan ID

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном внедрении со следующего сезона системы паспортов болельщиков — Fan ID.

«РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и необременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», — приводит слова Прядкина Sports.ru со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Система Fan ID была разработана и впервые использована на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Ранее появилась информация, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID.