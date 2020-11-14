Глава РПЛ прокомментировал информацию о введении Fan ID
- РИА Новости
«РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и необременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», — приводит слова Прядкина Sports.ru со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
Система Fan ID была разработана и впервые использована на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
Ранее появилась информация, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID.