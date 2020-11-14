СМИ: Со следующего сезона в России будет введена система Fan ID

В России со следующего сезона внедрят систему паспортов болельщиков — Fan ID.

Как сообщает Telegram-канал Baza, система будет похожа на ту, что действовала во время чемпионата мира по футболу — 2018, однако сами паспорта выдавать не будут — они будут цифровыми.

Отмечается, что так называемые чёрные списки фанатов будут обнулены.

Также сообщается, что рассматривается вариант запуска системы уже в этом сезоне, но на добровольной основе.

Ранее появилась информация, что Мажич и Клаттенбург могут возглавить департамент судейства РФС.