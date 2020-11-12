В Федерации футбола Молдавии поделились ожиданиями от матча с Россией

Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко высказался о предстоящем матче со сборной России.

«Что жду от матча с Россией? Шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой — игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен», — цитирует Олейниченко «Матч ТВ».

Он также отметил, что Молдавия будет готовиться к следующим официальным матчам.

«Они в самом деле важны для нас. К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всё равно приглашаю её посмотреть — она будет хорошей», — добавил Олейниченко.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Олейниченко высказался об отсутствии зрителей в матче с Россией.