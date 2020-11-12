Глава Федерации футбола Молдавии: жаль, что матч с Россией проведём без зрителей

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Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко заявил, что их команда всегда рада сыграть со сборной России.
Глава Федерации футбола Молдавии: жаль, что матч с Россией проведём без зрителей
  • РИА Новости

По его словам, Молдавия хотела сыграть с Россией ещё в марте, а на данный момент национальной команде трудно играть по три матча каждый месяц.

«Но мы всегда рады встретиться со сборной России! По приёму и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России», — цитирует Олейниченко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что перед такой игрой ажиотаж был бы огромным.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что сдавшие сомнительные тесты на коронавирус футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой не полетели на матч с Молдавией.

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