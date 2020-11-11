Тарасов выразил недоумение от слов врача «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который ныне выступает за казанский «Рубин», прокомментировал слова врача железнодорожников Никиты Карлицкого о ситуации с травмой игрока.

«Ознакомился с сегодняшним интервью Карлицкого по поводу моей травмы и её лечения и, честно говоря, до сих пор в недоумении. Во-первых, я не понимаю, зачем поднимать тему, которая уже полтора года как закрыта, по которой суд вынес решение, подробно разобрав этот эпизод. Во-вторых, зачем так глупо и неумело врать?» — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Он отметил, что врачи клуба во главе с Карлицким говорили, что ему не нужна операция, хотя независимые обследования, которые он проводил за свой счёт, подчёркивали необходимость операции.

«Понятно, зачем тратить деньги на футболиста, который уже фактически не имеет с клубом контракта. В итоге Василий Кикнадзе сам отправил меня от клуба в клинику «Вилла Стюарт» в Рим на обследование. Врачи этой клиники однозначно постановили, что операция мне необходима для скорейшего выздоровления. Такая операция и была там проведена», — сказал Тарасов.

По словам футболиста, он хотел, чтобы клуб компенсировал стоимость операции, но «Локомотив» отказал ему. Тарасов также подчеркнул, что в суде Карлицкому просто не поверили, когда он описывал свой вариант событий.

«По поводу «каких-то», как выразился Никита, €10 тыс. Радостно за него, что его доход позволяет ему так пренебрежительно отзываться о такой сумме, однако дело было не в деньгах, а в правде: я отдал клубу многие годы и никогда не убирал ног в стыках, а когда получил травму, столкнулся с таким свинским отношением. Для меня это было делом принципа», — добавил Тарасов.

Тарасов получил травму во время выступлений за «Локомотив» в последнем матче сезона-2018/19. Позднее он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе позже заявил, что во время отпуска игрок самостоятельно отправился в клинику в Барселоне и принял решение о проведении операции, хотя не получал одобрения медицинского штаба клуба.

Ранее сообщалось, что врач «Локомотива» обвинил Тарасова во лжи.