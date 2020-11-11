Врач «Локомотива» обвинил Тарасова во лжи

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий обвинил во лжи бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который ныне выступает за казанский «Рубин».

«Дима сказал, что хочет полететь в Европу на консервативную реабилитацию. Потом он позвонил оттуда и сказал: «Мне тут объяснили, что нужно оперировать». Я ответил, что против. Тарасов продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт и решение принимать именно ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Я ему даже сказал, что договорюсь с Кикнадзе, что будет реабилитация, пока не вернётся в общую группу. Все были готовы ему помогать. В итоге Дима не согласился. Самое смешное, что теперь он сидит и врёт ради каких-то €10 тыс. Конечно, это неприятно», — цитирует Карлицкого «Чемпионат».

По его словам, только на суде было сказано, что игроку ничего не объясняли и что не предлагали реабилитацию, хотя сам Карлицкий говорили хавбеку об этом два дня.

«Локомотив» бы оплачивал все перелёты и проживание. Мы были готовы помогать, а услышали вот такое», — добавил Карлицкий.

Тарасов получил травму во время выступлений за «Локомотив» в последнем матче сезона-2018/19. Позднее он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе позже заявил, что во время отпуска игрок самостоятельно отправился в клинику в Барселоне и принял решение о проведении операции, хотя не получал одобрение медицинского штаба клуба.

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