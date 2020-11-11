Врач «Локомотива» обвинил Тарасова во лжи

Короткая ссылка
Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий обвинил во лжи бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который ныне выступает за казанский «Рубин».
Врач «Локомотива» обвинил Тарасова во лжи
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Дима сказал, что хочет полететь в Европу на консервативную реабилитацию. Потом он позвонил оттуда и сказал: «Мне тут объяснили, что нужно оперировать». Я ответил, что против. Тарасов продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт и решение принимать именно ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Я ему даже сказал, что договорюсь с Кикнадзе, что будет реабилитация, пока не вернётся в общую группу. Все были готовы ему помогать. В итоге Дима не согласился. Самое смешное, что теперь он сидит и врёт ради каких-то €10 тыс. Конечно, это неприятно», — цитирует Карлицкого «Чемпионат».

По его словам, только на суде было сказано, что игроку ничего не объясняли и что не предлагали реабилитацию, хотя сам Карлицкий говорили хавбеку об этом два дня.

«Локомотив» бы оплачивал все перелёты и проживание. Мы были готовы помогать, а услышали вот такое», — добавил Карлицкий.

Тарасов получил травму во время выступлений за «Локомотив» в последнем матче сезона-2018/19. Позднее он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе позже заявил, что во время отпуска игрок самостоятельно отправился в клинику в Барселоне и принял решение о проведении операции, хотя не получал одобрение медицинского штаба клуба.

Ранее врач «Локомотива» рассказал о работе в больнице во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить