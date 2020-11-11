Врач «Локомотива» рассказал о работе в больнице во время пандемии

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как трудился в больнице во время первой волны коронавируса.

«В клубе все находились на изоляции. Мне позвонил брат, сказал, что требуется много врачей. Из ЛОР-центра сделали ковидную — местные врачи заболели, требовались новые. Вот мы с братом и пошли. Нам хотелось получить этот опыт. Одно дело — читать в интернете, а другое — самому прочувствовать. Я понимал, что ещё месяц-полтора мы проведём на изоляции. Пошёл работать в клинику втихаря, что не очень правильно. Потом пришлось признаться Кикнадзе. Был приятно удивлён тем, насколько спокойно отреагировал. В клубе я получил большую поддержку. А признался лишь спустя две недели, когда обсуждали с клубом, как выходить из карантина, собирать анализы и соблюдать протоколы. Я отработал в больнице месяц, потом провёл две недели карантина и вышел на работу в «Локомотив» буквально на три дня позже», — рассказал Карлицкий «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает вариант расставания со Смоловым.