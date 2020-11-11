В «Спартаке» опровергли информацию о коронавирусе у Айртона
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«У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
До этого о коронавирусе игрока рассказали в Бразильской конфедерации футбола.
Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия получил положительный результат теста на коронавирус в сборной Грузии.