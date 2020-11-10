КХЛ будет согласовывать количество зрителей на аренах в Москве

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на новые ограничительные меры в Москве из-за коронавируса.
КХЛ будет согласовывать количество зрителей на аренах в Москве
  • РИА Новости

«До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше, проводятся при заполняемости до 50% от вместимости арен. После этой даты процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласован с Департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта Москвы числа зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января.

Ранее сообщалось, что число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром.

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