КХЛ будет согласовывать количество зрителей на аренах в Москве

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на новые ограничительные меры в Москве из-за коронавируса.

«До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше, проводятся при заполняемости до 50% от вместимости арен. После этой даты процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласован с Департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта Москвы числа зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января.

Ранее сообщалось, что число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром.