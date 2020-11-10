Число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением о проведении матчей в Москве в связи с новыми ограничительными мерами в столице из-за коронавируса.
Число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, московские клубы лиги будут согласовывать зрительскую квоту на домашних матчах перед каждым новым туром с Департаментом спорта столицы и местным управлением Роспотребнадзора.

Отмечается, что решения властей будут зависеть от соблюдения профилактических мер на стадионах.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта Москвы количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января.

Ранее сообщалось, что в сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии.

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