Число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РПЛ, московские клубы лиги будут согласовывать зрительскую квоту на домашних матчах перед каждым новым туром с Департаментом спорта столицы и местным управлением Роспотребнадзора.
Отмечается, что решения властей будут зависеть от соблюдения профилактических мер на стадионах.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта Москвы количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января.
Ранее сообщалось, что в сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии.