Число зрителей на матчах РПЛ в Москве будет согласовываться перед каждым туром

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением о проведении матчей в Москве в связи с новыми ограничительными мерами в столице из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, московские клубы лиги будут согласовывать зрительскую квоту на домашних матчах перед каждым новым туром с Департаментом спорта столицы и местным управлением Роспотребнадзора.

Отмечается, что решения властей будут зависеть от соблюдения профилактических мер на стадионах.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о согласовании с Департаментом спорта Москвы количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях вплоть до 15 января.

Ранее сообщалось, что в сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии.