Штырков рассказал о конфликте с Минеевым

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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, с кем из российских спортсменов у него натянутые отношения.
Штырков рассказал о конфликте с Минеевым
  • РИА Новости

«Есть такой человек — Владимир Минеев. Примечательно, что своего рода конфликт с ним не только у меня, но и у Магомеда Исмаилова. Правда, у меня скорее недопонимание, в то время как с Магой у них была серьёзная конфронтация. При этом спрашивал про него у людей, с которыми он тренировался, общался. Они говорят, что в жизни Минеев — нормальный парень. Возможно, немного высокомерный, но не такой, каким он представляется в ходе раскрутки боёв, когда использует треш-ток», — сказал Штырков в интервью RT.

При этом он отметил, что настоящий момент ему неинтересен поединок с Минеевым.

«На данный момент нет. Как минимум с человеческой точки зрения. У меня не было ни одного оппонента, по отношению к которому я бы испытывал неприязнь. А когда он переходит на личные оскорбления, то у меня возникает вопрос: зачем ты это делаешь, что это значит? Кроме того, ранее руководство RCC уже отвечало отказом на предложение организовать его бой со мной. Они сказали, что в этом промоушене Минеев ни копейки не заработает на поединке со Штырковым. С любым другим соперником — пожалуйста», — заключил Штырков.

Ранее он ответил на вопрос, считает ли Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории.

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