Агент Миранчука заявил, что у футболиста нет конфликта с главным тренером «Аталанты»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал первый гол своего клиента в Серии A.

«Пробил зряче, классно исполнил. Здорово, что всё так получилось. Лёша — футболист высокого интеллекта. Он никогда не бьёт сильно, он исполняет то, что хотел. Так и получилось. Этот гол показывает, что никаких проблем с Гасперини у Лёши не было. Всё идёт своим чередом, идёт рабочий процесс. Хочу поздравить его, маму, брата и всех, кто переживает. Спасибо за это всем», — сказал Шпинёв «Чемпионату».

Миранчук провёл в чемпионате Италии первый матч с «Интером» и отличился в нём дебютным голом в турнире.

Ранее Юрий Сёмин назвал Миранчука феноменом после гола в ворота «Интера».