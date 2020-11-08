Агент Миранчука заявил, что у футболиста нет конфликта с главным тренером «Аталанты»

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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал первый гол своего клиента в Серии A.
Агент Миранчука заявил, что у футболиста нет конфликта с главным тренером «Аталанты»
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«Пробил зряче, классно исполнил. Здорово, что всё так получилось. Лёша — футболист высокого интеллекта. Он никогда не бьёт сильно, он исполняет то, что хотел. Так и получилось. Этот гол показывает, что никаких проблем с Гасперини у Лёши не было. Всё идёт своим чередом, идёт рабочий процесс. Хочу поздравить его, маму, брата и всех, кто переживает. Спасибо за это всем», — сказал Шпинёв «Чемпионату».

Миранчук провёл в чемпионате Италии первый матч с «Интером» и отличился в нём дебютным голом в турнире.

Ранее Юрий Сёмин назвал Миранчука феноменом после гола в ворота «Интера».

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