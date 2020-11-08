Алексей Миранчук дебютировал в Серии А

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дебютировал в Серии А.
Алексей Миранчук дебютировал в Серии А
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Отечественный футболист вышел на замену на 59-й минуте матча седьмого тура с «Интером». 

За минуту до этого бергамаски позволили Лаутаро Мартинесу открыть счёт. 

Ранее сообщалось, что Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Интером». 

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