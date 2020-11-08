Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дебютировал в Серии А.

Отечественный футболист вышел на замену на 59-й минуте матча седьмого тура с «Интером».

За минуту до этого бергамаски позволили Лаутаро Мартинесу открыть счёт.

Ранее сообщалось, что Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Интером».