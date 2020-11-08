Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Интером»

Российский полузащитник Алексей Миранчук не был включён в стартовый состав «Аталанты» на матч седьмого тура чемпионата Италии по футболу с «Интером».

Футбольный клуб «Аталанта» обнародовал стартовый состав на матч седьмого тура итальянской Серии А с миланским «Интером». В нём не оказалось российского футболиста Алексея Миранчука, в минувшее трансферное окно перешедшего в коллектив из Бергамо из московского «Локомотива».

Миранчук начнёт матч с «Интером» на скамейке запасных.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука перед матчем седьмого тура итальянской футбольной Серии А с «Интером».