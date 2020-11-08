Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Интером»
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Футбольный клуб «Аталанта» обнародовал стартовый состав на матч седьмого тура итальянской Серии А с миланским «Интером». В нём не оказалось российского футболиста Алексея Миранчука, в минувшее трансферное окно перешедшего в коллектив из Бергамо из московского «Локомотива».
Миранчук начнёт матч с «Интером» на скамейке запасных.
Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука перед матчем седьмого тура итальянской футбольной Серии А с «Интером».
I nostri 11! 💥 Esordio dal 1' per Matteo #Ruggeri!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 8, 2020
Here's our line-up! 💪 1st time in the #StartingXI for Ruggeri!
⠀#AtalantaInter#SerieATIM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FVYrpkbcBo