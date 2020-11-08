Гасперини рассказал о состоянии Миранчука перед матчем «Аталанты» с «Интером»
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«Он хорошо готов физически, оправился от травмы и тренируется. Но сейчас у нас есть проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук пока не приоритет», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
24-летний Миранчук перешёл в клуб из Бергамо из «Локомотива» в начале сезона. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов с датским «Митьюлландом», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После того он на поле не появлялся.
Ранее бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком.