Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком

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Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что испанский клуб интересовался российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, когда тот выступал за «Локомотив».
Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком
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«Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным футболистом. Я следил за ним в течение последних двух лет, его выступления всегда оставляли приятное впечатление. Фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за время моей работы там. Я считаю, что он, с его стилем игры, сможет адаптироваться к чемпионату Италии», — заявил Брайда.

Также функционер назвал ещё нескольких российских футболистов, которые, по его мнению, сумеют заиграть в европейском футболе.

«В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы выступать в Европе. Зелимхан Бакаев из «Спартака», Фёдор Чалов из ЦСКА, Сулейманов и Уткин из «Краснодара». Также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова», — заявил Брайда в интервью для Telegram-канала «Дай ударитЬ».

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» в прошлое трансферное окно за €14,5 млн.

Ранее Глушаков выразил мнение, что Миранчук не зря уехал в Италию.

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