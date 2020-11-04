Глушаков: Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о нынешней роли российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянском клубе «Аталанта».

«Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещё всё впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть её и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

В качестве примера он привёл ситуацию с нидерландским форвардом Квинси Промесом, который, по его словам практически год не мог закрепиться в стартовом составе, но в итоге стал одним из ключевых игроков «Спартака».

«У Лёши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всё в «Аталанте» у него будет хорошо, всё ещё впереди», — добавил Глушаков.

25-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После этого он на поле ещё не появлялся.

Ранее агент рассказал, как Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики в «Аталанте».