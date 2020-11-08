Дебютный гол Миранчука в Серии А помог «Аталанте» сыграть вничью с «Интером»
Первый гол Алексея Миранчука в дебютном матче Серии А позволил «Аталанте» сыграть вничью с «Интером» — 1:1.
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На 58-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
Сразу после этого на поле вышел Миранчук. А спустя 20 минут российский полузащитник поразил ворота соперника.
Ранее Миранчук забил дебютный мяч в Серии А после выхода на замену.
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