Миранчук забил дебютный мяч в Серии А после выхода на замену

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый мяч в чемпионате Италии по футболу после выхода на замену в матче с «Интером».
Миранчук забил дебютный мяч в Серии А после выхода на замену
  • © Atalanta Bergamasca Calcio / youtube

Отечественный футболист появился на поле на 59-й минуте, когда «Аталанта» минимально уступала в счёте. 

А уже на 79-й минуте Миранчуку удалось поразить ворота «Интера». 

Ранее Алексей Миранчук дебютировал в Серии А.

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