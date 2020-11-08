Миранчук забил дебютный мяч в Серии А после выхода на замену

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый мяч в чемпионате Италии по футболу после выхода на замену в матче с «Интером».

© Atalanta Bergamasca Calcio / youtube

Отечественный футболист появился на поле на 59-й минуте, когда «Аталанта» минимально уступала в счёте. А уже на 79-й минуте Миранчуку удалось поразить ворота «Интера». Ранее Алексей Миранчук дебютировал в Серии А.