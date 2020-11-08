Миранчук забил дебютный мяч в Серии А после выхода на замену
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый мяч в чемпионате Италии по футболу после выхода на замену в матче с «Интером».
- © Atalanta Bergamasca Calcio / youtube
Отечественный футболист появился на поле на 59-й минуте, когда «Аталанта» минимально уступала в счёте.
А уже на 79-й минуте Миранчуку удалось поразить ворота «Интера».
Ранее Алексей Миранчук дебютировал в Серии А.
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