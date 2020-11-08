Ледяхов — о «Динамо»: по бюджету бело-голубые обязаны пробиваться в еврокубки

Короткая ссылка
Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о перспективах «Динамо» после смены главного тренера.
Ледяхов — о «Динамо»: по бюджету бело-голубые обязаны пробиваться в еврокубки
  • Twitter
  • © fcdynamo

«Они могут побороться за попадание в еврокубки. Состав у команды квалифицированный. Вдобавок пришёл тренер-иностранец. По бюджету клуба бело-голубые обязаны пробиваться в Европу», — заявил специалист в интервью RT.

Также Ледяхов рассказал, что изменилось в игре бело-голубых после прихода нового главного тренера Сандро Шварца.

«Пока изменения небольшие. Бело-голубые играют очень агрессивно на чужой половине и стараются быстро двигать мяч. Это бросается в глаза. Но нужно понимать, что с приходом нового тренера футболисты всегда хотят проявить себя. Посмотрим, что будет на длинной дистанции. Игра с «Локомотивом» для «Динамо» — определяющая», — добавил тренер. 

Ранее Ледяхов высказался о возможной отставке Мурада Мусаева из «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить