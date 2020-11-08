Ледяхов — о «Динамо»: по бюджету бело-голубые обязаны пробиваться в еврокубки

Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о перспективах «Динамо» после смены главного тренера.

«Они могут побороться за попадание в еврокубки. Состав у команды квалифицированный. Вдобавок пришёл тренер-иностранец. По бюджету клуба бело-голубые обязаны пробиваться в Европу», — заявил специалист в интервью RT.

Также Ледяхов рассказал, что изменилось в игре бело-голубых после прихода нового главного тренера Сандро Шварца.

«Пока изменения небольшие. Бело-голубые играют очень агрессивно на чужой половине и стараются быстро двигать мяч. Это бросается в глаза. Но нужно понимать, что с приходом нового тренера футболисты всегда хотят проявить себя. Посмотрим, что будет на длинной дистанции. Игра с «Локомотивом» для «Динамо» — определяющая», — добавил тренер.

Ранее Ледяхов высказался о возможной отставке Мурада Мусаева из «Краснодара».