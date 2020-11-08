Ледяхов — о «Динамо»: по бюджету бело-голубые обязаны пробиваться в еврокубки
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«Они могут побороться за попадание в еврокубки. Состав у команды квалифицированный. Вдобавок пришёл тренер-иностранец. По бюджету клуба бело-голубые обязаны пробиваться в Европу», — заявил специалист в интервью RT.
Также Ледяхов рассказал, что изменилось в игре бело-голубых после прихода нового главного тренера Сандро Шварца.
«Пока изменения небольшие. Бело-голубые играют очень агрессивно на чужой половине и стараются быстро двигать мяч. Это бросается в глаза. Но нужно понимать, что с приходом нового тренера футболисты всегда хотят проявить себя. Посмотрим, что будет на длинной дистанции. Игра с «Локомотивом» для «Динамо» — определяющая», — добавил тренер.
Ранее Ледяхов высказался о возможной отставке Мурада Мусаева из «Краснодара».