Бывший тренер «Ахмата» высказался о возможной отставке Мусаева из «Краснодара»

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Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о возможной отставке наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.
Бывший тренер «Ахмата» высказался о возможной отставке Мусаева из «Краснодара»
  • © REUTERS / MARCELO DEL POZO

«Опыта не хватает не только тренеру, но и команде в целом. Многие ребята получили травмы, но это не отговорка. В РПЛ «Краснодар» после 13 туров занимает лишь десятое место с отставанием от первого в десять очков. Здесь работа Мусаева целиком и полностью зависит от результатов южан. Но на возраст в данной ситуации я бы смотреть не стал. Молодые должны когда-то начинать. Юлиан Нагельсман в 33 года довёл «Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов. Мусаеву — 36. Хорошему тренеру возраст не помеха», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов предположил, что под руководством Марко Николича «Локомотив» продолжит играть от обороны.

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