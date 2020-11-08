Бывший тренер «Ахмата» высказался о возможной отставке Мусаева из «Краснодара»

Известный тренер Игорь Ледяхов высказался о возможной отставке наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Опыта не хватает не только тренеру, но и команде в целом. Многие ребята получили травмы, но это не отговорка. В РПЛ «Краснодар» после 13 туров занимает лишь десятое место с отставанием от первого в десять очков. Здесь работа Мусаева целиком и полностью зависит от результатов южан. Но на возраст в данной ситуации я бы смотреть не стал. Молодые должны когда-то начинать. Юлиан Нагельсман в 33 года довёл «Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов. Мусаеву — 36. Хорошему тренеру возраст не помеха», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов предположил, что под руководством Марко Николича «Локомотив» продолжит играть от обороны.