Экс-тренер «Ахмата»: под руководством Николича «Локомотив» продолжит играть от обороны

Известный тренер Игорь Ледяхов оценил работу Марко Николича в «Локомотиве».

«Серьёзных изменений в игре команды я не вижу. Конечно, есть позитивные моменты, но не глобальные. Думаю, под руководством Николича красно-зелёные продолжат играть от обороны. С другой стороны, клуб сделал хорошее приобретение в лице Зе Луиша. По меркам РПЛ это очень приличный футболист, да и в ЛЧ он не затерялся», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов объяснил, почему не стоит восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов.