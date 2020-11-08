Экс-тренер «Ахмата»: под руководством Николича «Локомотив» продолжит играть от обороны

Короткая ссылка
Известный тренер Игорь Ледяхов оценил работу Марко Николича в «Локомотиве».
Экс-тренер «Ахмата»: под руководством Николича «Локомотив» продолжит играть от обороны
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Серьёзных изменений в игре команды я не вижу. Конечно, есть позитивные моменты, но не глобальные. Думаю, под руководством Николича красно-зелёные продолжат играть от обороны. С другой стороны, клуб сделал хорошее приобретение в лице Зе Луиша. По меркам РПЛ это очень приличный футболист, да и в ЛЧ он не затерялся», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов объяснил, почему не стоит восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить