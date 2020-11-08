Ледяхов объяснил, почему не стоит восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов

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Известный тренер Игорь Ледяхов объяснил, почему не стоит сильно восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов.
Ледяхов объяснил, почему не стоит восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Yuri Kochetkov

«В матчах с «Атлетико» и «Баварией» всё зависело от настроя, и он у железнодорожников оказался запредельным. Другое дело, что мюнхенцы и мадридцы отнеслись к российскому коллективу несерьёзно и играли вполноги. Поэтому не стоит слишком сильно восхищаться игрой «Локо» в еврокубках», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов раскритиковал трансферную кампанию «Зенита» в текущем сезоне.

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