Ледяхов объяснил, почему не стоит восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов

Известный тренер Игорь Ледяхов объяснил, почему не стоит сильно восхищаться выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов.

«В матчах с «Атлетико» и «Баварией» всё зависело от настроя, и он у железнодорожников оказался запредельным. Другое дело, что мюнхенцы и мадридцы отнеслись к российскому коллективу несерьёзно и играли вполноги. Поэтому не стоит слишком сильно восхищаться игрой «Локо» в еврокубках», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов раскритиковал трансферную кампанию «Зенита» в текущем сезоне.