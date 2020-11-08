Ледяхов раскритиковал трансферную кампанию «Зенита» в текущем сезоне

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Известный тренер Игорь Ледяхов раскритиковал трансферную кампанию «Зенита» в текущем сезоне и заявил, что главному тренеру команды Сергею Семаку «не хватает обоймы».
Ледяхов раскритиковал трансферную кампанию «Зенита» в текущем сезоне
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Ощущается нехватка как качественных российских футболистов, так и высококлассных легионеров. Клуб купил Вендела за €40 млн., но пока он меня не впечатляет, как и Малком, за которого тоже заплатили €40 млн. В РПЛ он смотрится добротным исполнителем, а в еврокубках мы пока не видели, что бразилец из себя представляет. Вот и выходит, что «Зенит» вроде бы усилился, а по факту усиления нет. Семак вынужден делать ставку на одних и тех же исполнителей. Приехал Деян Ловрен, качественный защитник. Но пока хорват своих лидерских качеств не проявляет», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов объяснил, с чем может быть связан спад в игре нападающего сборной России по футболу и «Зенита» Артёма Дзюбы.

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