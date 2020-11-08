Экс-тренер «Спартака» об игре Дзюбы: у него не то движение, что было год-два назад

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Известный тренер Игорь Ледяхов объяснил, с чем может быть связан спад в игре нападающего сборной России по футболу и «Зенита» Артёма Дзюбы.
Экс-тренер «Спартака» об игре Дзюбы: у него не то движение, что было год-два назад
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Можем только гадать, в какой форме он находится. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов высказался о чемпионских перспективах ЦСКА.

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