Экс-тренер «Спартака» об игре Дзюбы: у него не то движение, что было год-два назад

Известный тренер Игорь Ледяхов объяснил, с чем может быть связан спад в игре нападающего сборной России по футболу и «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Можем только гадать, в какой форме он находится. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ледяхов высказался о чемпионских перспективах ЦСКА.